Ceferin | «Si gioca troppo? Se giochi meno | gli stipendi si riducono»

(Di domenica 26 giugno 2022). Nell’intervista alla Gazzetta, il presidente della Uefa parla dei calendari e delle proteste per le troppe partite. «Certo che si. I club ne hanno bisogno per pagaree premi. Però siamo arrivati al limite…». «Da presidente della Uefa non pensavo che avrei dovuto lottare tanto, ma sono un privilegiato, ben pagato per un lavoro bellissimo: impossibile evitare lo stress tra calcio e politica». «Tutti vogliono più partite di Champions. Nessuno rinuncia a niente. I club chiedevano dieci partite nel gruppo di Champions, saranno otto, il numero giusto. Sarebbero più utili campionati a 18 squadre, ma i presidenti non sono d’accordo. Dovrebbero capire che due coppe nazionali sono troppe». Cosa dice a Klopp e Guardiola che si lamentano? «Facile attaccare sempre Fifa e Uefa, ma il discorso è ...