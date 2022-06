C'è Ziyech in offerta, il Milan ora ci pensa - Sport - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Hakim Ziyech, 29 anni, scuola Ajax, è attualmente al Chelsea con un ingaggio da sette milioni a stagione: è uno dei problemi nella trattativa con il Milan di Mattia Todisco Il cambio di proprietà del ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Hakim, 29 anni, scuola Ajax, è attualmente al Chelsea con un ingaggio da sette milioni a stagione: è uno dei problemi nella trattativa con ildi Mattia Todisco Il cambio di proprietà del ...

Pubblicità

MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA #MILAN?? Tra i rossoneri e #Ziyech i colloqui stanno andando avanti, c'è la volontà da entrambe le part… - sportli26181512 : Sportmediaset - Milan, Per la difesa si valutano Thiaw e Saliba. Ziyech gradisce i rossoneri. Offerta del Leeds per… - xMarkness__ : ??ESCLUSIVA?? Il Milan nella mattinata odierna avrebbe fatto al Chelsea la prima offerta ufficiale per Ziyech, con Ca… - loca_acm : ziyech non è un fenomeno e siamo tutti d'accordo, ma paragonarne i numeri con dybala è sintomo di grandissima malaf… - Giannoulaky : Insider e giornalisti non sapendo una mazza sparano un nome al giorno, oggi tocca a #Ziyech Oggi io dico che il… -