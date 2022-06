CdS – “Il Chelsea pensa a Cristiano Ronaldo, Boehly incontra Mendes” (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 22:42:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Settimana impegnativa quella del Chelsea. L’imprenditore americano Todd Boelhy, neo proprietario della squadra londinese, ha costituito un nuovo Consiglio di Amministrazione di cui non fa più parte Marina Gravonskaia, in partenza dopo 19 anni da Stamford Bridge. Boelhy ha deciso di prendersi il ruolo di direttore sportivo ad interim e ha già compiuto il primo passo: incontrare Jorge Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare il Manchester United. Lo scrive The Athletic. Guarda il video Dalla Spagna: “Il Bayern Monaco punta CR7” “Boehly-Mendes: incontro in Portogallo” Boehly e Mendes si ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 22:42:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Settimana impegnativa quella del. L’imprenditore americano Todd Boelhy, neo proprietario della squadra londinese, ha costituito un nuovo Consiglio di Amministrazione di cui non fa più parte Marina Gravonskaia, in partenza dopo 19 anni da Stamford Bridge. Boelhy ha deciso di prendersi il ruolo di direttore sportivo ad interim e ha già compiuto il primo passo:re Jorge, l’agente di, che potrebbe lasciare il Manchester United. Lo scrive The Athletic. Guarda il video Dalla Spagna: “Il Bayern Monaco punta CR7” “: incontro in Portogallo”si ...

