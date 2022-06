Cara amica, questa lettera è per te. Che sei sparita all’improvviso (Di domenica 26 giugno 2022) Ciao, amica sparita all’improvviso dalla mia vita. Come stai? Te lo chiedo perché, a dispetto di ogni cosa, un po’ ancora ci tengo. Non so se per te è lo stesso, ma sai, alla mia mente capita ancora (talvolta in modo più frequente) di inciampare nei ricordi che abbiamo costruito insieme. E sento un vuoto qui, in alto a sinistra, nel petto. E sai qual è la cosa più assurda? Che mi arrabbio. Vengo avvolta da rabbia e frustrazione, perché tu te ne sei andata senza alcuna spiegazione, senza ripensamenti, senza tornare indietro. E io, ancora, ti penso. Io, ancora, mi chiedo cosa sia successo, cosa ti abbia spinta ad archiviare in maniera così decisa, definitiva e determinata il nostro tempo passato insieme. Te lo ricordi quel tempo, amica mia? Complici, con gli occhi negli occhi, di fronte a un calice di vino, ci dicevamo ... Leggi su dilei (Di domenica 26 giugno 2022) Ciao,dalla mia vita. Come stai? Te lo chiedo perché, a dispetto di ogni cosa, un po’ ancora ci tengo. Non so se per te è lo stesso, ma sai, alla mia mente capita ancora (talvolta in modo più frequente) di inciampare nei ricordi che abbiamo costruito insieme. E sento un vuoto qui, in alto a sinistra, nel petto. E sai qual è la cosa più assurda? Che mi arrabbio. Vengo avvolta da rabbia e frustrazione, perché tu te ne sei andata senza alcuna spiegazione, senza ripensamenti, senza tornare indietro. E io, ancora, ti penso. Io, ancora, mi chiedo cosa sia successo, cosa ti abbia spinta ad archiviare in maniera così decisa, definitiva e determinata il nostro tempo passato insieme. Te lo ricordi quel tempo,mia? Complici, con gli occhi negli occhi, di fronte a un calice di vino, ci dicevamo ...

