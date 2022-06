Cancro alla prostata, dopo l’asportazione nuove soluzioni per combattere l’incontinenza urinaria (Di domenica 26 giugno 2022) Ogni anno in Italia a circa 36mila uomini viene diagnosticato un Cancro alla prostata, tuttora la neoplasia più diffusa fra gli over 50. Di questi, circa 16mila vengono sottoposti a prostatectomia, cioè l’asportazione radicale del tumore. A seguito dell’intervento, l’80% dei pazienti sviluppa incontinenza urinaria che nel 5-10% dei casi può persistere, con vari livelli di gravità, anche a distanza di un anno. Oggi, però, a disposizione dei pazienti ci sono nuove soluzioni terapeutiche – gli sfinteri urinari artificiali (Sua) – ritenute efficaci e risolutive, rispetto ai presidi per incontinenza ampiamente utilizzati (pannoloni). Cancro alla prostata e problemi di incontinenza «Tuttavia, il Servizio sanitario ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 giugno 2022) Ogni anno in Italia a circa 36mila uomini viene diagnosticato un, tuttora la neoplasia più diffusa fra gli over 50. Di questi, circa 16mila vengono sottoposti a prostatectomia, cioèradicale del tumore. A seguito dell’intervento, l’80% dei pazienti sviluppa incontinenzache nel 5-10% dei casi può persistere, con vari livelli di gravità, anche a distanza di un anno. Oggi, però, a disposizione dei pazienti ci sonoterapeutiche – gli sfinteri urinari artificiali (Sua) – ritenute efficaci e risolutive, rispetto ai presidi per incontinenza ampiamente utilizzati (pannoloni).e problemi di incontinenza «Tuttavia, il Servizio sanitario ...

