Campionati italiani assoluti Rieti 2022, Tamberi deluso: “Ho vinto, ma non sono affatto contento” (Di domenica 26 giugno 2022) “Sto bene, se avessi avuto la possibilità di peggiorare la mia situazione non sarei sceso in pedana oggi. Non sono però contento della gara, mi aspettavo tutt’altro, mi sento condizionato mentre salto dal fastidio che ho in rincorsa, ma è anche una difficoltà tecnica. Sarei un bugiardo se dicessi che vincere il titolo era il mio obiettivo di oggi”. Non nasconde la sua delusione Gianmarco Tamberi, vincitore dopo spareggio del titolo italiano ai Campionati assoluti di atletica di Rieti, ma per nulla contento della misura di 2.26 a tre settimane da Eugene: “Andare al Mondiale con questa misura non era il mio obiettivo, la gara non è andata come avrei sperato, ci sono tante difficoltà e devo spegnere il campanello d’allarme del fastidio fisico in queste ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) “Sto bene, se avessi avuto la possibilità di peggiorare la mia situazione non sarei sceso in pedana oggi. Nonperòdella gara, mi aspettavo tutt’altro, mi sento condizionato mentre salto dal fastidio che ho in rincorsa, ma è anche una difficoltà tecnica. Sarei un bugiardo se dicessi che vincere il titolo era il mio obiettivo di oggi”. Non nasconde la sua delusione Gianmarco, vincitore dopo spareggio del titolo italiano aidi atletica di, ma per nulladella misura di 2.26 a tre settimane da Eugene: “Andare al Mondiale con questa misura non era il mio obiettivo, la gara non è andata come avrei sperato, citante difficoltà e devo spegnere il campanello d’allarme del fastidio fisico in queste ...

