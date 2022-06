Calciomercato Serie B, come si stanno muovendo le big della cadetteria? (Di domenica 26 giugno 2022) Sarà un meraviglioso campionato cadetto quello che tra qualche mese si prenderà le scene del calcio italiano. Una seconda divisione nostrana così competitiva non si vedeva da moltissimi anni: squadre di tradizione, piazza caldissime, presidenze ambiziose e calciatori vogliosi di approdare in Serie A al termine della stagione. Gli ingredienti ci sono davvero tutti ed i tifosi del pallone si fregano già le mani in vista dell’inizio delle ostilità. Ma cosa sta succedendo attuale nel Calciomercato della Serie B? Sono diverse le trattative messe in piedi dalle big che vorranno piazzare colpi importanti per riconcorrere gli obiettivi stagionali già prefissati. Ci sarà da divertirsi, statene certi. Calciomercato Serie B: le ultime sulle trattative più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Sarà un meraviglioso campionato cadetto quello che tra qualche mese si prenderà le scene del calcio italiano. Una seconda divisione nostrana così competitiva non si vedeva da moltissimi anni: squadre di tradizione, piazza caldissime, presidenze ambiziose e calciatori vogliosi di approdare inA al terminestagione. Gli ingredienti ci sono davvero tutti ed i tifosi del pallone si fregano già le mani in vista dell’inizio delle ostilità. Ma cosa sta succedendo attuale nelB? Sono diverse le trattative messe in piedi dalle big che vorranno piazzare colpi importanti per riconcorrere gli obiettivi stagionali già prefissati. Ci sarà da divertirsi, statene certi.B: le ultime sulle trattative più ...

