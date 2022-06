Pubblicità

Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - cmdotcom : #DiMaria: 'La #Juve è il club più grande d'Italia, mi vuole. Al momento però sto riflettendo. La Roma non mi intere… - Gazzetta_it : Tasse ridotte e taglio all’ingaggio: Roma, ecco le chiavi per prendere CR7 - AndreaInterNews : Su Cristiano Ronaldo alla Roma penso che si sia toccato il fondo delle invenzioni di #calciomercato per quest'anno.… - angelonoto15 : RT @romanewseu: La Gazzetta dello Sport: 'Cristiano #Ronaldo offerto alla Roma' ?? -

Corriere dello Sport

- È solo l'inizio. Latrasmette dal suo interno una sensazione di calma, determinata dalla consapevolezza che l'estate sarà lunga e lascerà il tempo per costruire una squadra all'altezza delle aspettative di Mourinho .FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiDa Dybala a Di Maria: i migliori in ...FELIPE (Lazio - firmerà con il Betis) FEDERICO BERNARDESCHI (Juventus) HENRIKH MKHITARYAN (- ... Calciomercato Roma: Ndicka per puntellare la difesa, Frattesi dista 7 milioni CALCIOMERCATO ROMA VELTMAN – La Roma è una tra le squadre più attive sul mercato sia in entrata che in uscita. Il tema delle fasce è uno dei più delicati di questo calciomercato estivo e per questo mo ...Le ultime news di calciomercato sulla Juventus: ore calde sia in entrata sia in uscita, segnali positivi da Di Maria Kostic e Zaniolo ...