Calciomercato Roma | Mourinho fa sognare i tifosi con un nuovo big

(Di domenica 26 giugno 2022) Giorni di trattative in casa. Il club capitolino è a caccia di rinforzi di spessore per la rosa della prossima stagione. Laè al lavoro in vista della prossima stagione e la dirigenza vuole regalare auna rosa molto competitiva, capace di poter lottare per la qualificazione in Champions League. I giallorossi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - Gazzetta_it : Tasse ridotte e taglio all’ingaggio: Roma, ecco le chiavi per prendere CR7 - DiMarzio : #Calciomercato | In programma incontro tra gli agenti di #Kluivert e l'@OM_Officiel - Albanesegiova : Manco 4 ore dopo... - Roberta_Siro : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Juventus: l'intervista a Daniele #Rugani ?? Il difensore commenta anche le voci su #Pogba #LeBombeDiVlad #LBDV #Calci… -

Corriere dello Sport

Il giocatore del Sassuolo ha un costo inferiore rispetto a quello del giocatore della, con i giallorossi che chiedono molto per il cartellino . Kostic, invece, non ha ancora rinnovato il suo ...Commenta per primo Borja Mayoral, ex calciatore della, non sa ancora dove sarà il suo futuro. Il giocatore, di proprietà del Real Madrid , ha passato gli ultimi 6 mesi al Getafe. Queste le parole del suo agente, Alejandro Camano: ' Per Borja ... Calciomercato Roma: Ndicka per puntellare la difesa, Frattesi dista 7 milioni (ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Ci vediamo presto a Los Angeles". Con questo annuncio su Instagram, postato insieme a un video che lo ritrae con la maglia della sua nuova squadra, Gareth Bale conferma di ...A dispetto delle insistenti voci su un approdo di Cristiano Ronaldo alla Roma, il club portoghese prova l'assalto last minute ...