Calciomercato Milan, la Sampdoria abbandona la pista Gabbia? La situazione (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Milan: la Sampdoria potrebbe dire addio alla pista Gabbia. La situazione Non solo acquisti ma anche cessioni in casa Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Gabbia che ha molti estimatori. Tra questi potrebbe non esserci più la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Repubblica l’ampia concorrenza (si sono mosse Bologna, Udinese ed Empoli), e soprattutto il fatto che il Milan non sia troppo favorevole alla formula del prestito, potrebbero allungare i tempi della trattativa. I blucerchiati potrebbero quindi virare su altri obiettivi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022): lapotrebbe dire addio alla. LaNon solo acquisti ma anche cessioni in casa. Tra queste potrebbe esserci quella diche ha molti estimatori. Tra questi potrebbe non esserci più la. Secondo quanto riportato da Repubblica l’ampia concorrenza (si sono mosse Bologna, Udinese ed Empoli), e soprattutto il fatto che ilnon sia troppo favorevole alla formula del prestito, potrebbero allungare i tempi della trattativa. I blucerchiati potrebbero quindi virare su altri obiettivi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, per la difesa c'è l'idea #Acerbi della @OfficialSSLazio - DiMarzio : #calciomercato | #Milan, torna in auge il nome di #Ziyech - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - Milannews24_com : Le ultime su #Colombo - ColucciLc : RT @sportli26181512: Almaviva, dalla fascia di Totti allo scudetto Under 16: la Roma si gode un papabile erede: Battendo il Milan, la Roma… -