Calciomercato Milan – Incontro per De Ketelaere prossima settimana (Di domenica 26 giugno 2022) Charles De Ketelaere rimane il profilo preferito dal Milan per la trequarti. Incontro previsto prossima settimana con gli intermediari Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 giugno 2022) Charles Derimane il profilo preferito dalper la trequarti.previstocon gli intermediari

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, per la difesa c'è l'idea #Acerbi della @OfficialSSLazio - DiMarzio : #calciomercato | #Milan, torna in auge il nome di #Ziyech - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - stevecounz : RT @Corriere: Milan, chi è Ziyech: l’infanzia difficile, i litigi con Van Basten - Cucciolina96251 : RT @VinsDan98: #Calciomercato | Il #Bologna avrebbe avviato i colloqui per #Caldara. Al #Milan piace #Theate ma al momento non c'è una vera… -