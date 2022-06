Calciomercato Milan – Il punto sulle trattative: da Acerbi a De Ketelaere (Di domenica 26 giugno 2022) Il punto sulle trattative di Calciomercato del Milan nella session estiva: da Acerbi a De Ketelaere, passando per Renato Sanches e Asensio Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 giugno 2022) Ildidelnella session estiva: daa De, passando per Renato Sanches e Asensio

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, per la difesa c'è l'idea #Acerbi della @OfficialSSLazio - DiMarzio : #calciomercato | #Milan, torna in auge il nome di #Ziyech - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - sportface2016 : #Milan, in entrata occhi sempre puntati su #DeKetelaere e #Asensio. Sampdoria interessata a #Gabbia e #Castillejo - gnavarino : Tutti pazzi per Osimhen: ben 9 club interessati (anche il Milan), ma nessuno si avvicina ai 100mln -