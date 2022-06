Calciomercato Juventus | non solo Neymar | spunta il bomber europeo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Contatti positivi con Angel #DiMaria. Le ultime sulla trattativa - Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - GiovaAlbanese : #Castagnini confermato nel ruolo di direttore sportivo del #Palermo: era solo un passaggio formale dovuto. Ora il p… - Chicca141002 : RT @Carmelodistefan: “Alcuni giocatori sono più legati ai loro agenti che alla maglia che indossano'. Cit. (Arrivabene a febbraio 2022 ) #D… - CrapanzanoRobin : RT @96Gypsy: Pogba e Di Maria praticamente fatti. Adesso datevi una mossa per favore con CR7 che quel buco sul left wing mi innervosisce. #… -

Le richieste di Dybala sull'ingaggio sono sensibilmente più basse rispetto a quelle iniziali, di qualche mese fa, con la. L'Inter sta cercando altre soluzioni a livello di offerta, ...Se per Mandragora può essere comprensibile la scelta di non versare i 14 milioni richiesti dalla, per il belga lo è meno: quando è stato impiegato, Praet ha sempre dimostrato di poter fare ...Il Torino non molla e continua a sognare Rolando Mandragora, nonostante ci sia ancora distacco tra la richiesta della Juve e l'offerta dei granata. Diverso ...Juventus e Angel Di Maria più vicini. Secondo Sky Sport, la trattativa tra la società bianconera e l’esterno argentino, 34 anni, fa registrare progressi. Il giocatore, che si libera a parametro zero ...