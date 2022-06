Calciomercato, il Barcellona potrebbe spingere per Koulibaly (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport il Barcellona potrebbe tentare di accelerare per Kalidou Koulibaly. Il Calciomercato è ancora nel vivo ed i club sono … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport iltentare di accelerare per Kalidou. Ilè ancora nel vivo ed i club sono … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

filippoASR1927 : RT @aleoricchio: Secondo quanto riporta @rubenuria dalla #Spagna, la #ASRoma avrebbe chiesto informazioni su #Lenglet, difensore centrale m… - 107DELPIERISTA : Ribadiamo anche oggi che - aleoricchio : Secondo quanto riporta @rubenuria dalla #Spagna, la #ASRoma avrebbe chiesto informazioni su #Lenglet, difensore cen… - ZonaBianconeri : RT @GabryOnc: Sembrerebbe che sia ricresciuto quell'ottimismo che prima non c'era per Angel #DiMaria. Ancora non ha dato una risposta, ma a… - GabryOnc : Sembrerebbe che sia ricresciuto quell'ottimismo che prima non c'era per Angel #DiMaria. Ancora non ha dato una risp… -