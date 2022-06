Calciomercato Empoli: tra domani e martedì la firma di Destro (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Empoli, attesa per l’inizio della settimana la firma di Mattia Destro con i toscani: contratto per un anno a un milione L’Empoli è sempre più vicino a chiudere per Mattia Destro. I toscani, dopo il blitz degli scorsi giorni, lo aspettano tra domani e martedì per la firma del contratto. Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli.it Mattia Destro firmerà un contratto di un anno ad un milione di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022), attesa per l’inizio della settimana ladi Mattiacon i toscani: contratto per un anno a un milione L’è sempre più vicino a chiudere per Mattia. I toscani, dopo il blitz degli scorsi giorni, lo aspettano traper ladel contratto. Secondo quanto riportato da Pianeta.it Mattiafirmerà un contratto di un anno ad un milione di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

