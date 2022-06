Calcio: presidente Karagumruk annuncia ritiro dalla corsa per Ramsey, 'ci siamo arresi' (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - Suleyman Hurman, presidente del Fatih Karagumruk, squadra turca allenata da Andrea Pirlo, ha annunciato il ritiro della sua società dalla corsa al gallese della Juventus Aaron Ramsey, in uscita dal club bianconero: "Abbiamo parlato con Ramsey, cercavamo un accordo, ma poi ci siamo arresi", le parole di Hurman riportate dal 'Sun'. Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - Suleyman Hurman,del Fatih, squadra turca allenata da Andrea Pirlo, hato ildella sua societàal gallese della Juventus Aaron, in uscita dal club bianconero: "Abbiamo parlato con, cercavamo un accordo, ma poi ci", le parole di Hurman riportate dal 'Sun'.

Pubblicità

FabioMelis84 : In Premier League nigeriana il presidente dei Pillars perde la testa durante un match di campionato ????… - Calcio_Casteddu : ?? #SerieB in campo durante il #Mondiale ?? La scelta del presidente #Balata vi piace? ?? Fateci sapere il vostro pe… - sportli26181512 : #Pirlo, niente #Ramsey al Karagümrük; il presidente: 'Accordo mancato col giocatore': Al Sun, il patron rossonero d… - venti4ore : L’ex questore di Varese Marcello Cardona è il nuovo presidente della Reggina Calcio - AgiWastepaper : @alepacia95 @Enrico1306 Non esiste una società di un presidente padrone nel calcio moderno ad alti livelli, se i gi… -