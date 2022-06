(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “In questi ultimi anni, in troppi, hanno parlato del. L’unico che invece avrebbe potuto e dovuto dire qualcosa, ha preferito stare in silenzio. Adesso, posso solo augurarmi che la nuova proprietà di Rosslaeconomica, la competenza, il sacro furore e la voglia di fare perilai massimi livelli. Questo e’ l’augurio sincero che faccio allasportiva”. Lo afferma Pietro Loin una intervista all’AdnKronos. Il dirigente calcistico con un ‘lungo’ passato nelaggiunge, ribadisce ed auspica come “la nuova proprietà siculo-australiana possa avere le idee chiare anel ...

Il giocatore è stato accostato a club come Roma , Bayerne Chelsea , solo per citarne alcuni,...(getty images) tutte le notizie di crisitanoronaldo sporting - lisbona Leggi i commenti...Se all'inizio era considerato incedibile, adesso il Bayernmostra un'apertura per la cessione di Robert Lewandowski , che ha già detto di voler andare a giocare altrove. Stando a quanto riportato da Sky Deutschland, però, i bavaresi campioni di ... Calcio, Lo Monaco: "Catania ‘cannibalizzata’, Pelligra abbia forza di portare avanti suoi progetti" Il quotidiano spagnolo spiega che i blaugrana sono convinti di poter concludere la trattativa con lofferta che farà recapitare al Bayern Monaco nei prossimi giorni.Suggestiva idea, ma il ds dei bavaresi ha smentito l'interessamento per il 5 volte Pallone d'oro. CALCIOMERCATO - Ronaldo al Bayern Monaco Luis Alberto sempre più lontano dalla Lazio, Criscito saluta ...