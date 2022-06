Calcio, Italia agli Europei femminili 2022: le 23 convocate del ct Bertolini (Di domenica 26 giugno 2022) Si avvicina sempre più l’inizio del Campionato Europeo di Calcio femminile, che si disputerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Quest’oggi la ct dell’Italia Milena Bertolini ha ufficializzato i nomi delle 23 calciatrici che prenderanno parte al torneo continentale. Dal gruppo di 27 che ha preso parte in quest’ultimo mese al raduno in quel di Castel di Sangro sono state escluse Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini, che nella giornata di ieri hanno salutato le compagne e lasciato il ritiro. La squadra azzurra disputerà il 1 luglio un’amichevole contro la Spagna prima del trasferimento in Inghilterra, dove l’esordio avverrà il 10 luglio a Rotheram contro la Francia. Di seguito l’elenco completo delle 23 convocate. Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Si avvicina sempre più l’inizio del Campionato Europeo difemminile, che si disputerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Quest’oggi la ct dell’Milenaha ufficializzato i nomi delle 23 calciatrici che prenderanno parte al torneo continentale. Dal gruppo di 27 che ha preso parte in quest’ultimo mese al raduno in quel di Castel di Sangro sono state escluse Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini, che nella giornata di ieri hanno salutato le compagne e lasciato il ritiro. La squadra azzurra disputerà il 1 luglio un’amichevole contro la Spagna prima del trasferimento in Inghilterra, dove l’esordio avverrà il 10 luglio a Rotheram contro la Francia. Di seguito l’elenco completo delle 23. Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - SkySport : Futsal, l'Italservice Pesaro è campione d'Italia: Feldi Eboli ko in gara-3 #SkySport #Futsal #Pesaro #FeldiEboli - SkySport : Finale scudetto Under 16: Milan-Roma 0-1 d.t.s., giallorossi campioni d'Italia #SkySport #FinaleScudetto #Under16… - MagliolaManuel : @rio_vela @OfficialASRoma La Rometta nel calcio non esiste. Sono talmente piccoli che neanche lì vediamo. La coppa… - MagliolaManuel : @eddajesu La Rometta nel calcio non esiste. Sono talmente piccoli che neanche lì vediamo. La coppa dei sottosvilupp… -