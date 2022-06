Calcio | Inter | Esposito in prestito all' Anderlecht | domani visite mediche e firma

(Di domenica 26 giugno 2022) Milano, 26 giu. - (Adnkronos) - Continuerà all'estero la carriera di Sebastiano, 19enne attaccante di proprietà dell'. Dopo l'esperienza in Svizzera con la maglia del Basilea, ora per lui il futuro è in Belgio, all'. Nella giornata divolerà in Belgio per svolgeree poire il suo nuovo contratto con l'. La formula del suo trasferimento sarà ilcon diritto di riscatto e controriscatto a un milione di euro per l'

Milano, 26 giu. – (Adnkronos) – Continuerà all'estero la carriera di Sebastiano Esposito, 19enne attaccante di proprietà dell'Inter. Dopo l'esperienza in Svizzera con la maglia del Basilea, ora per lu ...