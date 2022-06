Calcio femminile, Europei 2022: le convocate dell’Italia. Il 10 luglio debutto con la Francia (Di domenica 26 giugno 2022) Gli Europei 2022 di Calcio femminile si avvicinano sempre di più (l’Italia esordirà il 10 luglio contro la Francia) e per Milena Bertolini è dunque arrivato il momento di diramare la lista delle 23 ragazze che il 4 luglio saliranno sull’aereo con direzione Manchester. Dalle precedenti 27, sono state tagliate fuori Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini. Il programma delle nostre portacolori prevede ora un po’ di riposo, prima del ritrovo domani pomeriggio allo stadio ‘Teofilo Patini’. Un ultimo importante test per le azzurre sarà poi l’amichevole di venerdì contro la Spagna, match che precederà di tre giorni la partenza per l’Inghilterra. Calendario Serie A 2022-2023: tutte le 38 giornate, le partite, le date e le soste. Si ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Glidisi avvicinano sempre di più (l’Italia esordirà il 10contro la) e per Milena Bertolini è dunque arrivato il momento di diramare la lista delle 23 ragazze che il 4saliranno sull’aereo con direzione Manchester. Dalle precedenti 27, sono state tagliate fuori Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini. Il programma delle nostre portacolori prevede ora un po’ di riposo, prima del ritrovo domani pomeriggio allo stadio ‘Teofilo Patini’. Un ultimo importante test per le azzurre sarà poi l’amichevole di venerdì contro la Spagna, match che precederà di tre giorni la partenza per l’Inghilterra. Calendario Serie A-2023: tutte le 38 giornate, le partite, le date e le soste. Si ...

