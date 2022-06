Calci, manganellate e spintoni: la violenza della polizia marocchina a Melilla sui migranti inermi per terra – Video (Di domenica 26 giugno 2022) Calci, spintoni, manganellate. Poi le manette. Sono le immagini che arrivano dal confine marocchino con l’exclave spagnola, Melilla. Venerdì mattina centinaia di migranti hanno tentato di scavalcare le barriere con la città spagnola. Gli agenti di Madrid e di Rabat sono intervenuti nei rispettivi territori nel tentativo di fermare le persone che si sono riversate lungo i cancelli. Nella calca, hanno perso la vita, secondo le ong, almeno 37 migranti. Nel Video, la violenza delle forze dell’ordine marocchine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022). Poi le manette. Sono le immagini che arrivano dal confine marocchino con l’exclave spagnola,. Venerdì mattina centinaia dihanno tentato di scavalcare le barriere con la città spagnola. Gli agenti di Madrid e di Rabat sono intervenuti nei rispettivi territori nel tentativo di fermare le persone che si sono riversate lungo i cancelli. Nella calca, hanno perso la vita, secondo le ong, almeno 37. Nel, ladelle forze dell’ordine marocchine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilfattovideo : Calci, manganellate e spintoni: la violenza della polizia marocchina a Melilla sui migranti inermi per terra – Video - fartekho : giusto perché ci ricordiamo di come la polizia ha risposto e continua a rispondere durante proteste pacifiche, pren… - ukulelevillain_ : non ti preocc gli sbirrozzi italiani offesi da queste cattive cattive persone sanno come difendersi tipo a calci in… - pdpagliacci : @jimmomo Manganellate e calci in culo -