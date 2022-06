Bravo Insigne. In Canada hai trovato l’America. Ma il suo contratto è un biglietto alla lotteria che altri non potranno vincere. (Di domenica 26 giugno 2022) E’ cominciata l’avventura canadese di Lorenzo Insigne. In poche ore, Insigne ha conquistato la ribalta mediatica accendendo l’entusiasmo dei tifosi. Il debutto ufficiale con la maglia del Toronto non è stato ancora fissato. Insigne fino al 30 giugno è ancora ufficialmente un calciatore del Napoli e pertanto non può esser in alcun modo utilizzato dai canadesi. Bradley il nuovo allenatore attende di poter cominciare a lavorare con Insigne che , ha rivelato il coach, deve smaltire anche un lieve problema fisico e migliorare il suo inglese. Per intanto la presenza d’Insigne è stata almeno portafortuna . I canadesi hanno sconfitto infatti nella prima esibizione al cospetto d’Insigne i rivali di Atlanta. Puntano, grazie alle reti di Insigne, a conquistare un posto in zona ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 giugno 2022) E’ cominciata l’avventura canadese di Lorenzo. In poche ore,ha conquistato la ribalta mediatica accendendo l’entusiasmo dei tifosi. Il debutto ufficiale con la maglia del Toronto non è stato ancora fissato.fino al 30 giugno è ancora ufficialmente un calciatore del Napoli e pertanto non può esser in alcun modo utilizzato dai canadesi. Bradley il nuovo allenatore attende di poter cominciare a lavorare conche , ha rivelato il coach, deve smaltire anche un lieve problema fisico e migliorare il suo inglese. Per intanto la presenza d’è stata almeno portafortuna . I canadesi hanno sconfitto infatti nella prima esibizione al cospetto d’i rivali di Atlanta. Puntano, grazie alle reti di, a conquistare un posto in zona ...

Pubblicità

vincenzomerolla : E bravo il nostro emigrante. Caro Lorenzo #Insigne ti auguriamo il meglio in questa tua avventura canadese. Ma 'me… - l_honestly : RT @Rosario42407592: @l_honestly @napolimagazine @TorontoFC @CafeDiplomatico @Lor_Insigne Perché così funziona se pensi come me,sei bello,b… - Rosario42407592 : @l_honestly @napolimagazine @TorontoFC @CafeDiplomatico @Lor_Insigne Perché così funziona se pensi come me,sei bell… - DilectisG : RT @DilectisG: @AlfredoPedulla Dopo insigne, Criscito in Canada. È bravo il Toronto sta comprando tutta la Serie A ?? - DilectisG : @AlfredoPedulla Dopo insigne, Criscito in Canada. È bravo il Toronto sta comprando tutta la Serie A ?? -