Pubblicità

OA_Sport : Boxe: ai Giochi del Mediterraneo Salvatore Cavallaro, nei 75 kg, avanza per forfait - SLN_Magazine : Giochi Mediterraneo 2022, Mouhiidine (boxe): 'Voglio altro oro, poi Parigi 2024 e pro'. Leggi l'articolo cliccando… - sportjonico1 : Boxe - Il Team Cavallaro ai Giochi del Mediterraneo, prestigiosa tappa azzurra dopo gli europei Elite… - ottopagine : Giochi del Mediterraneo, Boxe: Mouhiidine in Algeria per un altro oro - Tgyou24 : “Sto bene, vengono dall’oro agli Europei di due settimane fa, e voglio conquistare un altro oro. A Tarragona 2018,… -

OA Sport

Nelle competizioni deisaranno coinvolti quasi 3400 atleti provenienti da 26 Paesi, 18 ... In totale gli atleti saranno organizzati in 24 discipline tra cui atletica leggera, basket 3 3,, ...E' tutto pronto ad Oran in Algeria per l'inizio della diciannovesima edizione deidel Mediterraneo. Questa sera alle 21:00 è in programma la cerimonia inaugurale. Tra le ...IOZIA 57 (Eagle) ... Boxe, Giochi del Mediterraneo 2022: Salvatore Cavallaro avanza senza combattere nei 75 kg, forfait del croato Knezevic Non si disputa il primo combattimento riguardante un pugile italiano ai Giochi del Mediterraneo 2022. Nei 75 kg, infatti, Salvatore Cavallaro neppure deve salire sul ring: c'è la rinuncia del croato c ...Grande festa ad Orano per la cerimonia di apertura dei 19esimi Giochi del Mediterraneo allo Stadio Olimpico della città Algerina. In totale gli atleti saranno organizzati in 24 discipline tra cui ...