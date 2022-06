Bonus di 200 euro per disoccupati e stagionali a ottobre: ecco come fare domanda (Di domenica 26 giugno 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissimo il Bonus di 200 euro, quello tanto atteso da milioni di italiani, verrà erogato. I più fortunati, i dipendenti, i pensionati, i lavoratori domestici (che devono presentare la domanda entro il 30 settembre) e i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza lo riceveranno a luglio, altri dovranno aspettare l’autunno per incassare i soldi. Sì, perché l’Inps con l’ennesima circolare ha chiarito le modalità di erogazione del contributo una tantum, un ‘aiuto’ messo a punto dal Governo per stare al fianco degli italiani, quelli con redditi fino a 35.000 euro. Bonus 200 euro anche per pensionati e disoccupati: ecco quando arriva I titolari di Naspi, Dis-Coll, i beneficiari di disoccupazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissimo ildi 200, quello tanto atteso da milioni di italiani, verrà erogato. I più fortunati, i dipendenti, i pensionati, i lavoratori domestici (che devono presentare laentro il 30 settembre) e i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza lo riceveranno a luglio, altri dovranno aspettare l’autunno per incassare i soldi. Sì, perché l’Inps con l’ennesima circolare ha chiarito le modalità di erogazione del contributo una tantum, un ‘aiuto’ messo a punto dal Governo per stare al fianco degli italiani, quelli con redditi fino a 35.000200anche per pensionati equando arriva I titolari di Naspi, Dis-Coll, i beneficiari di disoccupazione ...

