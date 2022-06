Bonus 200 euro a ottobre per disoccupati e stagionali (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA – . Facciamo alcune precisazioni. Il Bonus di 200 euro previsto dal decreto Aiuti per i redditi fino a 35mila euro sarà liquidato a luglio, in modo automatico, ai dipendenti e ai pensionati, e ai nuclei beneficiari di Rdc; ai lavoratori domestici che però sono chiamati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Papa Francesco alla CISL: pensioni d’oro, lavoro offeso Cgil Cisl e Uil a Roma oggi: obiettivo “Non solo RDC” Confcommercio trova l’accordo per il settore Terziario Decreto Sostegni bis: ultime su stagionali e altri aiuti Bonus 200 euro, facciamo chiarezza Bonus patente 2022, solo per pochi fortunati Leggi su webmagazine24 (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA – . Facciamo alcune precisazioni. Ildi 200previsto dal decreto Aiuti per i redditi fino a 35milasarà liquidato a luglio, in modo automatico, ai dipendenti e ai pensionati, e ai nuclei beneficiari di Rdc; ai lavoratori domestici che però sono chiamati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Papa Francesco alla CISL: pensioni d’oro, lavoro offeso Cgil Cisl e Uil a Roma oggi: obiettivo “Non solo RDC” Confcommercio trova l’accordo per il settore Terziario Decreto Sostegni bis: ultime sue altri aiuti200, facciamo chiarezzapatente 2022, solo per pochi fortunati

