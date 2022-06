Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti domenica 26 giugno (Di domenica 26 giugno 2022) Il Bollettino Covid della Regione Lombardia per la giornata di domenica 26 giugno 2022, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore su contagi, morti e guariti nella regione più colpita dall’inizio della pandemia Covid nel nostro Paese. Come ogni giorno la regione ha diramato il Bollettino quotidiano con i dati relativi alla giornata odierna. oggi si registrano 6.941 nuovi contagi, 14 morti, 1.715 guariti, 4.606 tamponi molecolari, 15 ricoverati in terapia intensiva, 741 ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) IlCovid della Regioneper la giornata di262022, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore sunella regione più colpita dall’inizio della pandemia Covid nel nostro Paese. Come ogni giorno la regione ha diramato ilquotidiano con i dati relativi alla giornata odierna.si registrano 6.941 nuovi, 14, 1.715, 4.606 tamponi molecolari, 15 ricoverati in terapia intensiva, 741 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

