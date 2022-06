Bollettino Covid oggi 26 giugno | 48 456 nuovi positivi e 44 morti Tasso di positività sale al 24 | 3%

Pubblicità

stop_fake_news_ : AGI - Sono 48.456 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 56.386 di ieri ma soprattutto i 30.526 di domeni… - TSTARANTO : Covid: il bollettino della Puglia del 26 giugno. 3022 casi su 12494 test. 382 nel tarantino - MazaraNews : Covid, bollettino 26 giugno 2022: sono 3.708 gi attuali positivi in provincia di Trapani - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 48.456 contagi e 44 morti: bollettino 26 giugno - - ivl24_it : Bollettino Covid Italia, 48mila casi e 44 morti -

Sono 48.456 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.un'influenza (e manca un piano per l'autunno) I dati del...Sono 48.456 i nuovi casinelle ultime 24 ore, contro i 56.386 di ieri ma soprattutto i 30.526 di domenica scorsa. I ... E' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La ...In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, sono emersi 3.008.699 ... l’altroieri 22,3%). Qui il bollettino nazionale. Questa è la mappa del contagio in Italia, qui il grafico ...Due decessi, 331 i nuovi contagi. 42 i pazienti ricoverati. Coronavirus: dal bollettino di domenica 26 giugno. Purtroppo il Covid-19 causa altre 2 vittime in ...