Biscotti gelato alla stracciatella: con 4 Ingredienti, Senza cottura (Di domenica 26 giugno 2022) Hai voglia di preparare una merenda golosa per i tuoi figli e anche per gli adulti della famiglia? Con l'aiuto dei Biscotti, della panna e del cioccolato potrai realizzare un gelato cremoso e goloso in pochissimi minuti. Preparare questa delizia sarà molto semplice e il risultato stupirà tutti. Servi questo gelato con biscotto anche ai tuoi ospiti: non crederanno che alle loro papille gustative. Biscotti gelato alla stracciatella. Ingredienti 100 gr di scagliette di cioccolato fondente 500 ml di panna da montare già zuccherata 50 gr di wafer 150 gr di mascarpone Preparare la farcitura Prendiamo una ciotola contenente la panna da montare e aggiungiamo il mascarpone. Lavoriamo gli Ingredienti con uno sbattitore elettrico. Dopodiché, ...

