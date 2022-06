Biden sfida la Cina, cosa è il maxi piano da 600 miliardi di dollari degli Usa per fermare Pechino (Di domenica 26 giugno 2022) Un piano da 600 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per infrastrutture, ambiente, sanità e tecnologie sicure in tutto il mondo. È la risposta del G7 alla Via della Seta cinese... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 giugno 2022) Unda 600dinei prossimi cinque anni per infrastrutture, ambiente, sanità e tecnologie sicure in tutto il mondo. È la risposta del G7 alla Via della Seta cinese...

Pubblicità

PhryneFisher4 : RT @ElioLannutti: Biden sfida la Cina,cos’è il maxi piano da 600 miliardi di dollari degli Usa per fermare Pechino. Biden,vero intenditore… - MarceVann : RT @ElioLannutti: Biden sfida la Cina,cos’è il maxi piano da 600 miliardi di dollari degli Usa per fermare Pechino. Biden,vero intenditore… - Plasticgo : RT @ElioLannutti: Biden sfida la Cina,cos’è il maxi piano da 600 miliardi di dollari degli Usa per fermare Pechino. Biden,vero intenditore… - ElioLannutti : Biden sfida la Cina,cos’è il maxi piano da 600 miliardi di dollari degli Usa per fermare Pechino. Biden,vero intend… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Biden sfida la Cina, cosa è il maxi piano da 600 miliardi di dollari degli Usa per fermare Pechino -