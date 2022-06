Beve per vent’anni dieci litri di Pepsi al giorno: quello che accade è indescrivibile (Di domenica 26 giugno 2022) Ecco la storia di un uomo che amava alla follia il gusto della Pepsi, tanto da aver bisogno di un ipnotizzatore per smettere di berla. La sua storia è stata raccolta dal Newsweek, e il protagonista si chiama Andy Currie, un cassiere inglese sovrappeso e con una dipendenza cronica da Pepsi. Andy Beveva ogni giorno più di nove litri di bevanda gassata. Non toccava un bicchiere d’acqua da vent’anni. E, facendo due conti, si è accorto di spendere più di ottomilacinquecento euro all’anno solo per dissetarsi. Vi piacciono le bevande frizzanti? Fino a che punto? (Pixabay) – www.curiosauro.itUn vero amante della Pepsi! Andy teneva in casa sempre due o tre bottiglie da due litri della sua bevanda gassata preferita. Poi, quando andava al lavoro, ... Leggi su curiosauro (Di domenica 26 giugno 2022) Ecco la storia di un uomo che amava alla follia il gusto della, tanto da aver bisogno di un ipnotizzatore per smettere di berla. La sua storia è stata raccolta dal Newsweek, e il protagonista si chiama Andy Currie, un cassiere inglese sovrappeso e con una dipendenza cronica da. Andyva ognipiù di novedi bevanda gassata. Non toccava un bicchiere d’acqua da. E, facendo due conti, si è accorto di spendere più di ottomilacinquecento euro all’anno solo per dissetarsi. Vi piacciono le bevande frizzanti? Fino a che punto? (Pixabay) – www.curiosauro.itUn vero amante della! Andy teneva in casa sempre due o tre bottiglie da duedella sua bevanda gassata preferita. Poi, quando andava al lavoro, ...

Pubblicità

dodici_m : Ho come l'impressione che #MarioDraghi beve per dimenticare - veneto_ : RT @IlPolemista4: Che bello, torni da un weekend di grigliata veneta, apri il tuitter, leggi che per #Travaglio i 5s sono stati fatti fuori… - gagliardinismo : @fcin1908it @_ElPrincipe22 Beve per dimenticare la cessione di Skriniar - Golfredo1 : @EmpfindsamerS Per quello dico che l'80% è colpa di chi si beve ste monnate! - giovannina23 : RT @flautoeintuito: Per dire... Com'è che sti due deficienti l'abbiano ritenuto possibile, tant'è che l'hanno fatto davvero?! Coppia in co… -