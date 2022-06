Berardi in uscita? Il Sassuolo ha già trovato il sostituto in Serie A: costa 6 milioni (Di domenica 26 giugno 2022) Domenico Berardi è senza dubbio sulla lista dei desideri di moltissimi club di Serie A e non solo. Dopo una stagione assurda a livello di numeri e prestazioni molte big si sono interessate all’attaccante di Sassuolo e Nazionale, il club emiliano è quindi pronto a vendere il suo top player e i neroverdi hanno già in mente il sostituto. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere di Verona, Carnevali avrebbe messo gli occhi sul gioiellino dell’Hellas, Matteo Cancellieri. Sassuolo Cancellieri Calciomercato Gli emiliani potrebbero fare la prima offerta nei prossimi giorni, e quest’ultima sarà di 6 milioni di euro non si sa se questa cifra basterà a convincere gli scaligeri, ma sicuramente ci sarà una trattativa tra i due club. Andrea Mariotti Leggi su rompipallone (Di domenica 26 giugno 2022) Domenicoè senza dubbio sulla lista dei desideri di moltissimi club diA e non solo. Dopo una stagione assurda a livello di numeri e prestazioni molte big si sono interessate all’attaccante die Nazionale, il club emiliano è quindi pronto a vendere il suo top player e i neroverdi hanno già in mente il. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere di Verona, Carnevali avrebbe messo gli occhi sul gioiellino dell’Hellas, Matteo Cancellieri.Cancellieri Calciomercato Gli emiliani potrebbero fare la prima offerta nei prossimi giorni, e quest’ultima sarà di 6di euro non si sa se questa cifra basterà a convincere gli scaligeri, ma sicuramente ci sarà una trattativa tra i due club. Andrea Mariotti

Pubblicità

CavBiancoNero3 : @Ilpeppelt Assolutamente d’accordo. Discutere uno cosi per me è follia. Anzi, da quando è uscita la notizia spero d… - pazzamentejuve : Terzino Sinistro: Cambiaso Centrocampista: Pogba, Paredes è un'ipotesi Reparto Offensivo: Di María (la Juve non lo… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Ultimissime Juve: stallo su Berardi, dieci bianconeri in uscita #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https:/… - gilnar76 : Ultimissime Juve: stallo su Berardi, dieci bianconeri in uscita #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - MarcoLumini : @MezzoMarrone Dobbiamo comprare un sostituto di Torreira, due terzini titolari, un centrale difensivo come Christen… -