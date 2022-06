“Benvenuto Ronaldinho”, un club di terza divisione annuncia l’arrivo del brasiliano | FOTO (Di domenica 26 giugno 2022) Ronaldinho è stato uno dei calciatori più forti degli ultimi anni, in particolar modo il brasiliano si è messo in mostra grazie alla sua qualità tecnica enorme. Un club messicano nato da pochi giorni e pronto ad iscriversi al campionato di terza divisione ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Milan. La squadra è il Real San Luis. E’ ancora da chiarire il ruolo, sicuramente Ronaldinho non giocherà perché le regole prevedono la presenza di calciatori nati tra il 1998 e il 2000. Secondo quanto riporta ESPN Ronaldinho potrebbe avere solo un ruolo d’immagine per il club e secondo altre fonti la figura dell’ex calciatore dovrebbe essere semplicemente usata come attrattiva per la presentazione della squadra. Visualizza questo post ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 giugno 2022)è stato uno dei calciatori più forti degli ultimi anni, in particolar modo ilsi è messo in mostra grazie alla sua qualità tecnica enorme. Unmessicano nato da pochi giorni e pronto ad iscriversi al campionato diha ufficializzatodell’ex Milan. La squadra è il Real San Luis. E’ ancora da chiarire il ruolo, sicuramentenon giocherà perché le regole prevedono la presenza di calciatori nati tra il 1998 e il 2000. Secondo quanto riporta ESPNpotrebbe avere solo un ruolo d’immagine per ile secondo altre fonti la figura dell’ex calciatore dovrebbe essere semplicemente usata come attrattiva per la presentazione della squadra. Visualizza questo post ...

