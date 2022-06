Belotti lascia il Torino e l’Italia: la nuova destinazione del ‘Gallo’ (Di domenica 26 giugno 2022) Andrea Belotti non ha rinnovato il contratto con il Torino, la decisione del Gallo è ormai definitiva. L’attaccante è reduce da stagioni difficili, il rendimento non è stato entusiasmante. Il calciatore è ancora nel giro della Nazionale italiana, ma dovrà cambiare passo nella prossima stagione. Belotti è stato condizionato anche da qualche problema fisico, le qualità del calciatore dal punto di vista realizzato non sono in discussione. Il Torino ha messo sul piatto un’offerta per il rinnovo di Belotti, l’attaccante ha rifiutato: il Gallo lascia i granata dopo 7 stagioni. Si sono registrati contatti con club italiani, ma le trattative non sono mai entrate nel vivo. Il futuro del calciatore è in Ligue 1: è arrivata un’offerta importante dal parte del Monaco, un triennale a cifre ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 giugno 2022) Andreanon ha rinnovato il contratto con il, la decisione del Gallo è ormai definitiva. L’attaccante è reduce da stagioni difficili, il rendimento non è stato entusiasmante. Il calciatore è ancora nel giro della Nazionale italiana, ma dovrà cambiare passo nella prossima stagione.è stato condizionato anche da qualche problema fisico, le qualità del calciatore dal punto di vista realizzato non sono in discussione. Ilha messo sul piatto un’offerta per il rinnovo di, l’attaccante ha rifiutato: il Galloi granata dopo 7 stagioni. Si sono registrati contatti con club italiani, ma le trattative non sono mai entrate nel vivo. Il futuro del calciatore è in Ligue 1: è arrivata un’offerta importante dal parte del Monaco, un triennale a cifre ...

