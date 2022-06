Belluno, il papà del bimbo scomparso: “Vorrei conoscere l’uomo che lo ha trovato. Quando l’ho riabbracciato mi ha detto che aveva fame” (Di domenica 26 giugno 2022) “Quando l’ho rivisto ho provato una grande felicità e un grande sollievo“. È emozionato e incredulo il padre di Francesco, il bambino di nove anni scomparso tra i monti del Bellunese e ritrovato dopo 24 ore. “Mio figlio sta bene, neanche un graffio. Ora sta riposando”, ha spiegato l’uomo al Gazzettino. Seduto sotto la veranda della casa, nel comune di Tambre (Belluno), ha provato a raccontare la vicenda, che lo ha visto protagonista insieme alla moglie, al giornale veneto. Il calvario per i due genitori è iniziato alle 19 di venerdì, 24 giugno, a Pian delle Laste, nel bellunese. “Mi ero fermato per leggere un cartello – spiega il padre – Quando ci siamo persi di vista. l’ho chiamato più volte, ma non ho ricevuto risposta. Probabilmente siamo andati in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) “rivisto ho provato una grande felicità e un grande sollievo“. È emozionato e incredulo il padre di Francesco, il bambino di nove annitra i monti del Bellunese e ridopo 24 ore. “Mio figlio sta bene, neanche un graffio. Ora sta riposando”, ha spiegatoal Gazzettino. Seduto sotto la veranda della casa, nel comune di Tambre (), ha provato a raccontare la vicenda, che lo ha visto protagonista insieme alla moglie, al giornale veneto. Il calvario per i due genitori è iniziato alle 19 di venerdì, 24 giugno, a Pian delle Laste, nel bellunese. “Mi ero fermato per leggere un cartello – spiega il padre –ci siamo persi di vista.chiamato più volte, ma non ho ricevuto risposta. Probabilmente siamo andati in ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Scomparso e ritrovato in #alpago, le prime parole del bambino al papà: «Ho fame» - BLturismo : RT @corriereveneto: #belluno Tambre (Belluno), le parole del padre del piccolo disperso venerdì alle 17 nella zona boschiva e ritrovato 15… - Quotidianinet : Bambino scomparso e ritrovato in Alpago, le prime parole al papà: «Ho fame» - Gazzettino : Scomparso e ritrovato in #alpago, le prime parole del bambino al papà: «Ho fame» - VolpatoUt : RT @rtl1025: ?? Sono ore d'ansia nel bellunese per la scomparsa di un #bambino di 9 anni sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio,… -