Belen Rodriguez | rubata la moto del fratello Jeremias | ecco cosa è accaduto

(Di domenica 26 giugno 2022) Siamo a Ottobiano, Pavia. È qui che si trova ildromo e kartodromo South Milano dove nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno è statalada cross di Jeremiazdi. La denuncia per il furto è stata presentata ieri alla stazione dei carabinieri di San Giorgio Lomellina (Pavia). Laè di marca Honda, 250cc e c’è sopra il numero 88, cioè l’anno di nascita di. Insieme ai veicolo è stata portata via una tanica di benzina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

