Beach volley, Campionato Italiano 2022, Bellaria. Caminati/Rossi e Menegatti/Gottardi: il sabato perfetto (Di domenica 26 giugno 2022) Spettacolo e qualche sorpresa nella prima giornata di gare nel tabellone principale della seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley in programma a Bellaria, prima tappa Gold e valido per l’assegnazione della Coppa Italia. Due le partite da ricordare di questa prima giornata: la vittoria di Rossi/Caminati in tre set contro Ranghieri/Lupo che ha lanciato la coppia romagnola, riunita per l’occasione, verso la semifinale sulla sabbia di casa e il successo di Menegatti/Gottardi nella semifinale vincenti al termine di una battaglia lunga un’ora contro le campionesse d’Italia 2020 Breidenbach/Benazzi che potrebbero rientrare in semifinale dal tabellone perdeenti. Le altre due coppie semifinaliste sono in campo femminile le ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Spettacolo e qualche sorpresa nella prima giornata di gare nel tabellone principale della seconda tappa deldiin programma a, prima tappa Gold e valido per l’assegnazione della Coppa Italia. Due le partite da ricordare di questa prima giornata: la vittoria diin tre set contro Ranghieri/Lupo che ha lanciato la coppia romagnola, riunita per l’occasione, verso la semifinale sulla sabbia di casa e il successo dinella semifinale vincenti al termine di una battaglia lunga un’ora contro le campionesse d’Italia 2020 Breidenbach/Benazzi che potrebbero rientrare in semifinale dal tabellone perdeenti. Le altre due coppie semifinaliste sono in campo femminile le ...

Pubblicità

Luxgraph : Abbiati/Andeatta e Menegatti/Gottardi in evidenza a Bellaria - SofiaLanLanLa : RT @Volleyball_it: Beach Volley: Domani si assegna la Coppa Italia by - Volleyball_it : Beach Volley: Domani si assegna la Coppa Italia by - mignonslied : @domthewizard Lo so da almeno una ventina d’anni. Però detesto il beach volley e sono negata con i piedi. - SalaFrancesco83 : RT @creditosportivo: ?? Riparte da San Felice Circeo la 19ª edizione dell’ICS Beach Volley Tour Lazio! ?? 5 le tappe dell’edizione 2022, org… -