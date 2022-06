"Basta piangere". E la maestra avvelena la bimba italiana a Lione (Di domenica 26 giugno 2022) La piccola avrebbe compiuto un anno tra pochi giorni: non sopportando più il suo pianto, la donna le ha fatto bere un prodotto caustico Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 giugno 2022) La piccola avrebbe compiuto un anno tra pochi giorni: non sopportando più il suo pianto, la donna le ha fatto bere un prodotto caustico

Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 giugno 2022) La piccola avrebbe compiuto un anno tra pochi giorni: non sopportando più il suo pianto, la donna le ha fatto bere un prodotto caustico