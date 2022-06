Basket | Italia ko contro la Slovenia nel debutto di Pozzecco

(Di domenica 26 giugno 2022) Non poteva non essere una partita speciale la prima assoluta di Gianmarconella sua Trieste, la stella di Luka Don?i? a illuminare l’Allianz Dome, gremito in ogni ordine di posti per una festa di pallacanestro che ha accomunato...

Abbiamo avuto solo 3-4 giorni per preparare una partita troppo impegnativa, ed eravamo consapevoli che qualcosa potesse non tornare. Molto forte'. Questo il breve intervento di Luka Doncic, che ha pre ...All'Allianz Dome di Trieste, infatti, gli azzurri vengono piegati 90-71 dai campioni d'Europa in carica, trascinati da un fuoriclasse assoluto dell'Nba come Luka Doncic. Basket: Amichevole, la Sloveni ...