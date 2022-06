Basket 3×3, Mondiali 2022: è sempre odor di Serbia, quinto titolo iridato per i maestri (Di domenica 26 giugno 2022) La Serbia, per la quinta volta in sette edizioni, conquista il titolo di Campione del Mondo di Basket 3×3 in campo maschile. Anche senza più il mitico Dusan Bulut, la squadra resta di un livello superiore al resto delle altre e si porta a casa l’iride per 21-16 in finale sulla Lituania. Il quartetto è qui composto da Marko Brankovic, Strahinja Stojacic, Dejan Majstorovic e Mihailo Vasic. E dire che questa versione del team serbo, all’inizio, sembra quasi battibile, viste le difficoltà del primo giorno (21-19 su Nuova Zelanda e Porto Rico). Nel secondo, invece, 22-7 al Brasile e 22-15 alla Francia, risultati ben più netti soprattutto considerando il buonissimo livello dei transalpini. Basket 3×3, Mondiali 2022: Francia vittoriosa nel torneo femminile, Canada sconfitto in finale Niente ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) La, per la quinta volta in sette edizioni, conquista ildi Campione del Mondo di3×3 in campo maschile. Anche senza più il mitico Dusan Bulut, la squadra resta di un livello superiore al resto delle altre e si porta a casa l’iride per 21-16 in finale sulla Lituania. Il quartetto è qui composto da Marko Brankovic, Strahinja Stojacic, Dejan Majstorovic e Mihailo Vasic. E dire che questa versione del team serbo, all’inizio, sembra quasi battibile, viste le difficoltà del primo giorno (21-19 su Nuova Zelanda e Porto Rico). Nel secondo, invece, 22-7 al Brasile e 22-15 alla Francia, risultati ben più netti soprattutto considerando il buonissimo livello dei transalpini.3×3,: Francia vittoriosa nel torneo femminile, Canada sconfitto in finale Niente ...

Pubblicità

LegaBasketA : .@GigiDatome: 'È il mio primo vero Scudetto.' ?? 2004: Il primo scudetto a 16 anni ?? 2022: Il secondo titolo a 34 a… - ParliamoDiNews : Mondiali Tuffi, Marsaglia e Tocci sesti dopo finale sincro 3 metri » LO_SPECIALE #Sport #basket #Calcio… - rprat75 : @Dionisi89249966 @Lebron24320071 no, ormai pensa al post basket. Basta vedere come ha giocato quest'anno. Per i suo… - REYER1872 : ?? Ottimo esordio delle giovani leonesse alle finali nazionali #U17: le orogranata superano Parma Basket Project 61… - TeenLabNet : RT @IFuoriClasseSp: La terza edizione del Festival del Basket si svolgerà a #Macerata, città europea dello sport 2022, dal 1 al 3 luglio!… -

Finale Nazionale U17 Ecc. Trofeo Universo Treviso Basket - Orange1 Bassano 69 - 75 dts2 (9 - 18, 19 - 26, 39 - 42, 52 - 52, 59 - 59) Universo Treviso Basket : Tadiotto 2, Pellizzari 25, Torresani 29, De Marchi 3, Martin 3, Spinazzè ... Pnrr, le scuole che saranno finanziate in Emilia - Romagna ... come il più corposo rappresentato da quello per la messa in sicurezza delle scuole, con 3,9 ... comprese alcune di tipo sportivo: qui, tra le altre cose, vi sono un campo da basket e un anfiteatro ... Universo Treviso- Orange1 Bassano 69 - 75 dts2 (9 - 18, 19 - 26, 39 - 42, 52 - 52, 59 - 59) Universo Treviso: Tadiotto 2, Pellizzari 25, Torresani 29, De Marchi, Martin, Spinazzè ...... come il più corposo rappresentato da quello per la messa in sicurezza delle scuole, con,9 ... comprese alcune di tipo sportivo: qui, tra le altre cose, vi sono un campo dae un anfiteatro ...