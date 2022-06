Ballottaggio Civitanova, la sfida tra Fabrizio Ciarapica e Mirella Paglialunga: alle 19 affluenza del 25,53% (Di domenica 26 giugno 2022) Civitanova - È la domenica del Ballottaggio in cui a Civitanova si sceglierà il nuovo sindaco. A contendersi la fascia tricolore saranno il sindaco uscente, Fabrizio Ciarapica , sostenuto dalle forze ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 26 giugno 2022)- È la domenica delin cui asi sceglierà il nuovo sindaco. A contendersi la fascia tricolore saranno il sindaco uscente,, sostenuto dforze ...

