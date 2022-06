Ballottaggi | Salvini preoccupato per Verona | ' Da Sboarina uno sbaglio clamoroso'

(Di domenica 26 giugno 2022) Matteoè "un po'" per il dato dell'affluenza alle Amministrative: "Siamo a fine giugno e non permettere agli italiani di votare anche di lunedì è stato un errore. Incrocio le dita ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Nonostante i proclami pubblici di Matteo Renzi e Carlo Calenda – i loro “mai con Meloni” e “mai con Salvini” – anch… - MauroGiansante : RT @claudiocerasa: Ballottaggi nei comuni più grandi. Nove attualmente governati dal cdx, due dal csx, uno da un civico, uno commissariato.… - Nonnadinano : RT @aldotorchiaro: Oggi il voto di ballottaggio alle amministrative potrebbe decidere molto di più che un pugnetto di sindaci. La guida del… - aldotorchiaro : Oggi il voto di ballottaggio alle amministrative potrebbe decidere molto di più che un pugnetto di sindaci. La guid… - globalistIT : Speriamo che #Verona sia liberata dalla cappa reazionaria che in città si manifesta attraverso numerose esibizioni… -

A Verona, secondo, "il fatto che Federico Sboarina abbia deciso di non apparentarsi con le liste di Flavio Tosi è uno sbaglio clamoroso. E lo dice uno che Tosi lo ha espulso dalla Lega e ...... conquistando senzatre capoluoghi regionali - Genova, Palermo e L'Aquila - e ... E si apriranno così le dighe al fluire di nuovi veleni tra alleati: anticipate oggi dal colloquio di...Matteo Salvini è «un po' preoccupato» per il dato dell'affluenza alle Amministrative: «Siamo a fine giugno e non permettere agli italiani di votare anche di lunedì è stato un errore. Incrocio le dita ...Nella giornata di oggi, fino alle 23, si vota in 65 Comuni italiani per il ballottaggio delle amministrative: lo spoglio avverrà subito dopo (e non ci dovrebbero essere exit poll né proiezioni). A Ver ...