(Di domenica 26 giugno 2022) Roma – Seggi aperti oggi 26 giugno dalle ore 7 alle 23 per icomunali 2022. Questa tornataelezioniriguarderà 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 nelle regioni a statuto speciale. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusuraoperazioni di. Il primoha visto la vittoria del centrodestra a Genova, L’Aquila e Palermo mentre il centrosinistra si è aggiudicato Taranto, Padova e Lodi. Ora riflettori accesi sul, in particolare a Verona e Parma. Sul litorale laziale, sono tre i comuni chiamati nuovamente al. Ad, ...

... 65 COMUNI, 13 CAPOLUOGHI Per conoscere i risultati deidelle Elezioni Comunali 2022 ... Capua, Pozzuoli (Campania), Piacenza (Emilia Romagna), Azzano Decimo, Codroipo (Friuli),, ...Domenica, dalle 7 alle 23, tornano alle urne 168.822 elettori della provincia di Roma per idi quattro Comuni:, Cerveteri , Ciampino e Guidonia Montecelio . Molto bassa è stata l'affluenza al primo turno. Per scegliere il sindaco di queste quattro amministrazioni, poco ... Ballottaggi: Ardea, Cerveteri e Sabaudia al voto per il secondo turno delle Amministrative Ballottaggio Elezioni Centro Italia, diretta risultati Comunali 2022: affluenza, sindaci eletti. Le sfide a Lucca, Carrara, Piacenza, Viterbo, ...Urne aperte domani, dalle 7 alle 23, per 168.822 elettori della provincia di Roma: ad Ardea, Cerveteri, Ciampino e Guidonia Montecelio dovranno decidere chi guiderà le loro città per ...