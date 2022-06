Ballottaggi amministrative 2022: al via la sfida per scegliere i sindaci: pericolo astensionismo, ecco dove si vota (Di domenica 26 giugno 2022) Si sono aperte questa mattina alle 7 le urne per i Ballottaggi delle elezioni amministrative 2022. Saranno 168.822 gli elettori della provincia di Roma chiamati ad esprimere le loro preferenze per gli aspiranti sindaci che oggi si sfidano ai Ballottaggi. Protagonisti di questa tornata elettorale quattro comuni della provincia di Roma: Ardea, Cerveteri, Ciampino e Guidonia Montecelio. Leggi anche: Elezioni amministrative Lazio 2022: la diretta dello spoglio Comune per Comune Ballottaggi amministrative 2022: pericolo astensionismo Sarà possibile recarsi ai seggi fino alle 23 di oggi, domenica 26 giugno. La sfida tra i candidati — che nel corso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022) Si sono aperte questa mattina alle 7 le urne per idelle elezioni. Saranno 168.822 gli elettori della provincia di Roma chiamati ad esprimere le loro preferenze per gli aspirantiche oggi sino ai. Protagonisti di questa tornata elettorale quattro comuni della provincia di Roma: Ardea, Cerveteri, Ciampino e Guidonia Montecelio. Leggi anche: ElezioniLazio: la diretta dello spoglio Comune per ComuneSarà possibile recarsi ai seggi fino alle 23 di oggi, domenica 26 giugno. Latra i candidati — che nel corso di ...

