Ballottaggi, alle 19 nelle Marche l'affluenza è stata del 28,82% (in calo) Dalle 23 lo spoglio in diretta (Di domenica 26 giugno 2022) affluenza in calo per i Ballottaggi dei sindaci nei cinque comuni delle Marche : Civitanova Marche , Corridonia e Tolentino (Macerata), Jes i (Ancona) e Sant'Elpidio a Mare (Fermo). alle ore 12 l'... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 26 giugno 2022)inper idei sindaci nei cinque comuni delle: Civitanova, Corridonia e Tolentino (Macerata), Jes i (Ancona) e Sant'Elpidio a Mare (Fermo).ore 12 l'...

Pubblicità

pdnetwork : ?? Oggi, domenica 26 giugno, si vota per i #ballottaggi in 65 comuni italiani di cui 13 capoluoghi di provincia. ?… - Radio1Rai : #Ballottaggi #Amministrative Secondo turno. Due milioni gli italiani alle urne. Si vota fino alle 23. Alla chiusura… - lorepregliasco : Al momento dai dati dai primi comuni si vede un calo di 2-3 punti nell'affluenza alle 12 rispetto al primo turno #ballottaggi - Lupo1960 : RT @lucfontana: Ballottaggi, crolla l’affluenza: alle 19 è sotto il 30%. In calo anche a Verona Segui la diretta su @Corriere https://t.… - infoitinterno : Ballottaggi: seggi aperti fino alle 23 a Catanzaro, Acri e Paola · Video LaC News24 -