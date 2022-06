Ballottaggi, affluenza in calo di oltre 5 punti: alle 19 è al 29,44% (Di domenica 26 giugno 2022) Seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 23 in 65 comuni italiani per il turno di Ballottaggio delle elezioni amministrative 2022. Al voto sono chiamati oltre 2 milioni di cittadini in quei... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 26 giugno 2022) Seggi aperti da questa mattina7 fino23 in 65 comuni italiani per il turno dio delle elezioni amministrative 2022. Al voto sono chiamati2 milioni di cittadini in quei...

you_trend : ?? #Ballottaggi, affluenza ore 12 a #Verona: 17,3% (uguale al 1° turno) #MaratonaYouTrend - you_trend : ?? #Ballottaggi, affluenza ore 12 a #Lucca: 15,1% (14,6% al 1° turno) #MaratonaYouTrend - you_trend : ?? Affluenza ore 12 per area geografica nei 59 comuni delle regioni a statuto ordinario al voto per i #ballottaggi:… - lucianoghelfi : RT @you_trend: ?? Affluenza ore 19 nei 59 comuni delle regioni a statuto ordinario al voto per i #ballottaggi: Nord 29,6% Centro 28,2% Sud 3… - lucianoghelfi : RT @you_trend: ?? Affluenza ore 19 nei 59 comuni delle regioni a statuto ordinario al voto per i #ballottaggi: 29,4% (38,5% al primo turno)… -