Ballottaggi, affluenza alle 19 al 29,4%: in calo di 10 punti rispetto al primo turno (Di domenica 26 giugno 2022) Fino alle 23 di oggi si vota in 65 Comuni italiani per il Ballottaggio delle elezioni amministrative. L'affluenza alle ore 19 è in calo rispetto al primo turno in quasi tutti i centri chiamati al voto. Con i dati di 47 comuni su 59, l'affluenza alle 19 si attesta in media del 29,48 per cento, contro il 38,5 per cento del primo turno. A Verona, nel Ballottaggio tra Damiano Tommasi e Federico Sboarina alle 19 si registra un'affluenza del 32,03 per cento, contro il 37,49 del primo turno. A Monza, nella sfida tra il candidato del centrodestra Dario allevi e il candidato del centrosinistra ...

