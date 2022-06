Ballottaggi | affluenza alle 12 poco sopra al 15% | in calo rispetto al primo turno

Leggi su open.online

(Di domenica 26 giugno 2022) È disuperiore al 15 per cento il dato dell’delle 12 nei primi aggiornamenti del Viminale. Con 59 comuni su 59, il dato si attesa al 15,43 per cento, inalquando questo era arrivato al 17,5 per cento. D7 di questa mattina sono aperti i seggi per il secondodelle elezioni in 65 comuni, il numero è più alto di quello indicato dal portale del Viminale perché il sistema non comprende i comuni di Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. Sono chiamati al voto oltre 2 milioni di elettori in 13 capoluoghi di provincia e Catanzaro, unico capoluogo di regione. Tra le principali città in cui si voterà per ifino23 ci sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, ...