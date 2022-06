Ballottaggi | a Parma | Piacenza e Verona il centrosinistra è avanti

(Di domenica 26 giugno 2022) Articolo aggiornato alle ore 23,40 AGI - Seggi aperti dalle 7 di questa mattina per iper la scelta del sindaco in 65 comuni, con le sfide più importanti ae Catanzaro. Sono due milioni e 288mila i cittadini chiamati alle urne a quattordici giorni dalle elezioni comunali del 12 giugno. Si è votato fino alle 23, lo scrutinio è cominciato immediatamente dopo la chiusura delle urne e i risultati dovrebbero arrivare nella notte. L'affluenza alle 12 nei 59 comuni che votano per iè al 15,43 per cento. Al primo turno si registrava un'affluenza del 17,5%. Alle 19 è stato del 29,44%. I comuni capoluogo sono 13, di cui solo Catanzaro è capoluogo di regione. Gli altri sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza,, Gorizia,, ...

you_trend : ?? #Ballottaggi: Michele Guerra (CSX) è eletto sindaco di #Parma #MaratonaYouTrend - lorepregliasco : Nei capoluoghi, tolta Verona, l'affluenza al ballottaggio è intorno al 40%: Parma 39, Alessandria 37, Barletta 44,… - lorepregliasco : Eccoci - tra un istante su @SkyTG24 per la maratona #ballottaggi con @lapinna1. Tutti i dati e le analisi su… - lucafaccio : RT @TgLa7: In 44 sezioni su 204, secondo dati del Viminale, lo sfidante del sindaco uscente ottiene il 64,41% contro il 35,59% #specialet… - marcoluci1 : #Ballottaggi il #CSX fa cappotto e vince a #Verona e #Parma

