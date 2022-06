Ballottaggi, 2 milioni al voto per 65 sindaci: seggi aperti da Parma a Viterbo (Di domenica 26 giugno 2022) seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 23 in 65 comuni italiani per il turno di Ballottaggio delle elezioni amministrative 2022. Al voto sono chiamati oltre 2 milioni di cittadini in quei... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 giugno 2022)da questa mattina alle 7 fino alle 23 in 65 comuni italiani per il turno dio delle elezioni amministrative 2022. Alsono chiamati oltre 2di cittadini in quei...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Dopo liti e risse, è il grande giorno dei ballottaggi. Oltre due milioni di italiani alle urne per eleggere sessantacin… - CotestaLuigi : RT @LaNotiziaTweet: Dopo liti e risse, è il grande giorno dei ballottaggi. Oltre due milioni di italiani alle urne per eleggere sessantacin… - controradio : Seggi aperti per i ballottaggi in 65 comuni, si vota a Lucca e Carrara - LaNotiziaTweet : Dopo liti e risse, è il grande giorno dei ballottaggi. Oltre due milioni di italiani alle urne per eleggere sessant… - gatasch : RT @SBidimedia: Urne aperte oggi #26giugno per i ballottaggi delle elezioni #amministrative2022, oltre 2 milioni di italiani chiamati al vo… -