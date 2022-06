Bale raggiunge Chiellini | è ufficiale il passaggio al Los Angeles FC | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 26 giugno 2022) Il LosFC è grandissimo protagonista sul fronte calciomercato, la squadra è sempre più competitiva e si candida ad un ruolo da assoluta protagonista. In difesa è arrivato un calciatore del calibro di Giorgio, il difensore italiano è ancora uno dei migliori in circolazione. E’ in grado di regalare qualità, esperienza e grande grinta. Colpaccio anche in attacco: èilanche di Gareth. “Ci vediamo presto Los!”, con questa frase pubblicata sui profili social il gallese ha ufficializzato l’inizio della nuova avventura. E’ stato un grande protagonista al Real Madrid con la conquista di 5 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 campionati e 3 Coppe di Spagna. I due nuovi acquisti potrebbero debuttare insieme il prossimo 8 luglio, nel derby ...